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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ستات استروكس».. أبرز تصريحات عبدالله رشدي المسيئة للمرأة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:49 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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دائما ما يثير الداعية عبدالله رشدي الجدل، بسبب تصريحاته على الأحداث الجارية، خاصة التي تخص المرأة.

ووصف الداعية عبدالله رشدي، مؤخرا النساء العاملات بـ "نساء الاستروكس"، الأمر الذي تسبب في موجة عارمة من الغضب من بعض الرافضين لتعليقه.

وليست المرة الأولى التي يهاجم رشدي النساء، فهناك الكثير من التصريحات التي اتسمت بالعنف والتقليل منهن، لذا نرصدها في التقرير التالي.


"النساء مثل السيارات"
من التشبيهات التي اعتبرها البعض مهينة، تشبيه النساء بالسيارات، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين النساء ومنهن من قامت برفع دعوات قضائية.

◄ "ضحية الاغتصاب وصفها بالرخيصة.
وصف الداعبة المثير للجدل ضحية الاغتصاب بالإنسانة الرخيصة، ملقيا باللوم علي ملابسها، وأنها عرضة للتحرش، الأمر الذي تسبب في إقامة منظمة حقوق المرأة الكثير من الدعاوي القضائية ضده.

الشيطان يستخدم المرأة للإيقاع بالرجل
من التصريحات التي أثارت الجدل للشيخ عبدالله رشدي، هو عندما قال إن الشيطان يستخدم المرأة للإيقاع بالرجل.

وأوضح رشدي، أن الشيطان يزين للمرأة الدنيا، الأمر الذي يتسبب في زيادة التحرش والاغتصاب، فقد قوبل التصريح بمهاجمة شرسة رافضين رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التشبيه.

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