«ستات استروكس».. أبرز تصريحات عبدالله رشدي المسيئة للمرأة

"النساء مثل السيارات

ضحية الاغتصاب وصفها بالرخيصة.

الشيطان يستخدم المرأة للإيقاع بالرجل

دائما ما يثير الداعية عبدالله رشدي الجدل، بسبب تصريحاته على الأحداث الجارية، خاصة التي تخص المرأة.ووصف الداعية عبدالله رشدي، مؤخرا النساء العاملات بـ "نساء الاستروكس"، الأمر الذي تسبب في موجة عارمة من الغضب من بعض الرافضين لتعليقه.وليست المرة الأولى التي يهاجم رشدي النساء، فهناك الكثير من التصريحات التي اتسمت بالعنف والتقليل منهن، لذا نرصدها في التقرير التالي.من التشبيهات التي اعتبرها البعض مهينة، تشبيه النساء بالسيارات، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين النساء ومنهن من قامت برفع دعوات قضائية.◄ "وصف الداعبة المثير للجدل ضحية الاغتصاب بالإنسانة الرخيصة، ملقيا باللوم علي ملابسها، وأنها عرضة للتحرش، الأمر الذي تسبب في إقامة منظمة حقوق المرأة الكثير من الدعاوي القضائية ضده.من التصريحات التي أثارت الجدل للشيخ عبدالله رشدي، هو عندما قال إن الشيطان يستخدم المرأة للإيقاع بالرجل.وأوضح رشدي، أن الشيطان يزين للمرأة الدنيا، الأمر الذي يتسبب في زيادة التحرش والاغتصاب، فقد قوبل التصريح بمهاجمة شرسة رافضين رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التشبيه.