مقتل 7 مرتزقة سوريين في ليبيا

قتل 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاغنر الروسية مؤخرا، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم الخميس، أن السبعة قتلوا جراء انفجار لغم بسيارة إطعام في ليبيا، والقتلى هم: 6 من أبناء حمص وريفها، والأخير من العريقة بريف السويداء.وأشار المرصد السوري إلى أن هذه المرة الأولى التي يقتل فيها مرتزقة جندتهم الشركة الأمنية الروسية فاجنر التي تواصل بدورها تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا.ونشر المرصد السوري في 29 يناير الماضي، أن مرتزقة روسيا من حملة الجنسية السورية، لايزالون متواجدين في ليبيا، وبدلًا من عودتهم إلى سورية بعد التوافق الليبي-الليبي، قامت شركة فاجنر الروسية بتجنيد مزيد من الشبان والرجال لصالحها وإرسالهم إلى ليبيا.