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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد الغربية» يواصل فعاليات توزيع الكمامات والمطهرات بقطور

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:53 م
اللجنة العامة لحزب
اللجنة العامة لحزب الوفد
إسلام نصير
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نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، برئاسة المستشار عادل بكار والسكرتير العام الدكتور محمد خليفة وبرعاية المحاسب مصطفى شحاته عضو الهيئة العليا للحزب، فعالية كبرى لتوزيع الكمامات والمطهرات على أهالي قرية إبشواي الملق ومدينة قطور، تنفيذا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، واستمرارا للدور المجتمعي للحزب في الشارع المصري.

وقال مصطفى شحاته عضو الهيئة العليا للحزب إن عطاء حزب الوفد كان ولازال وسيظل مستمرًا لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن قيادات الحزب وعلى رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة تثمن الدور الإيجابي والفاعل الذي قامت به كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد شحاته أن التخطيط العلمي الدائم والمستمر في كافة القطاعات أدى إلى تقليل نسبة الإصابة بالمرض، كما أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة وشددت على تطبيقها في كافة أنحاء البلاد ساعدت أيضا في التصدي لهذا الفيروس الشرس.

وأشار إلى أن حزب الوفد يثمن جهود الدولة ويحرص على قيامه بدوره المنشود على مر الزمان في مؤازرتها لخدمة الوطن والمواطن حيث تبنت اللجنة العامة للحزب بالغربية عدة فاعليات كبرى لتطهير وتعقيم الميادين والشوارع والأماكن العامة في مختلف قرى ومدن الغربية، كما تم دعم مستشفيات الصدر والحميات بالعديد من المستلزمات الطبية واسطوانات الاكسجين لعلاج مصابي كورونا، وأخيرًا قامت اللجنة بتوزيع الكمامات والمطهرات في مختلف ميادين وشوارع طنطا وكذلك قرية إبشواي الملق ومدينة قطور.

ووجه عضو الهيئة العليا خالص الشكر والتقدير لقيادات حزب الوفد وعلى رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا، وكذلك محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى ونائبه الدكتور احمد عطا، وقيادات وشباب اللجنة العامة بالغربية علاء رامون وحاتم ماضي والسيد مطاوع ومحمود النحاس وسحر الجارحي وسهير يمنى واشرف منصور ورجب عبدالرشيد ورجب زين الذين بذلوا اقصى جهودهم لنجاح تلك الفاعليات منذ بداية الأزمة ومستمرون بكل عزيمة وإصرار حتى نعبر جميعا تلك الحقبة الزمنية الحالكة بأمن وسلام.

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