«المالية» تعد النواب بتيسيرات لشركات تطوير الريف المصري

وعد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتقديم تيسيرات للشركات التي ستتولى مسئولية مشروعات حياة كريمة، وبالأخص تلك المسئولة عن تطوير الريف المصرى.وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموزنة في مجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، أمس الأربعاء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي للحد من زيادة الدين العام؛ أن القانون يلزم الشركات المسئولة عن تنفيذ المشروعات القومية بسداد 100% من قيمة مقايسىة المشروع، إلا أن الوزارة ستطبق استثناءًا لشركات الريف المصري يقضي بسداد 25% فقط من قيمة المقايسة.جاء ذلك ردًا إلى ما لفت إليه النائب مصطفى سالم خلال الاجتماع، بأن تعليمات وزارة المالية تقضى بالتزام الشركات المسئولة عن تنفيذ المشروعات القومية بسداد 25% من قيمة أى مقايسة للوزارة المختصة، فى حين ترفض بعض الوزارات والهيئات التوريد قبل سداد القيمة بالكامل، وهو ما حدث مع شركة الكهرباء، ما يتسبب فى تعطيل تنفيذ المشروعات القومية.وقال معيط، إنه يجوز سداد 100% بشرط التنفيذ بالكامل خلال العام المالى الحالى، وفى حالة التجاوز يجب طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء، وأعد اللجنة بالموافقة على كل الطلبات المقدمة فى هذا الشأن، فيما يتعلق بمشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى بالأخص.