«شركات السياحة» تتعاقد على الرعاية الصحية لأعضائها بالإسكندرية والبحيرة

تعاقدت نقابة العاملين بشركات السياحة مع إحدى شركات الرعاية الطبية بالإسكندرية والبحيرة لتقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين بالقطاع السياحي بموجب كارت للخصومات الطبية، وذلك بقيمة سنوية 125 جنيهًا شامل أفراد الأسرة الزوج والزوجه والأبناء ويقدم أيضا كارت بقيمه 50 جنيها شامل الوالدين وذلك مقابل خدمات التمريض المنزلي والرعاية الكامله في 90% من مستشفيات الإسكندريه ومعامل التحليل الطبية وخدمات توصيل الدواء ومستلزمات الصيدليه مجانا وبخصم للمستشفيات 20% والصيدليات خصم على الأدوية 15% حيث وقع المهندساحمد شمس رئيس شعبه النقابة بالاسكندرية والبحيرة محمد محمود وكيل الشعبه.وقال باسم حلقة نقيب السياحيين إن نقابة العاملين بشركات السياحة تولي أهمية بالغة للرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم وأن توقيع شعبة النقابة بالاسكندرية والبحيرة يعد إضافة مهمة جدا لأعضاء النقابة من العاملين بالقطاع السياحي في تلك المحافظتين الهامتين.وأضاف نقيب السياحيين أن النقابة تقوم حاليا بتعاقدات مباشرة مع عدد من المستشفيات والاطباء ومعامل التحاليل والاشاعة والاسنان في القاهرة وعدد من المحافظات السياحية والتي بها اعداد كبيرة من اعضاء النقابة العاملين بالسياحة.