رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القصة الكاملة لضبط 3 استولوا على أراض زراعية في كرداسة بالتزوير

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:41 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
أحالت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الخميس،3 منهم اثنين من المسئولين بمركز ومدينة كرداسة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء على الأراضي الزراعية بموجب تراخيص مزورة، في القضية الرقم 15109 لسنة 2020 جنايات كرداسة، والرقم 156 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا.

وتضمن قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" عليه اتهام النيابة العامة لكلا من "ف. م"، 27 سنة، مهندسة بمركز مدينة كرداسة سابقا،هاربة، و"ع. ح"، 65 سنة، مدير عام الإدارات الهندسية بكرداسة سابقا،هارب، و"هـ.ب"، 42 سنة، هارب، لانهم خلال الفترة من 30112011، حتي 1232012، بدائرة قسم كرداسة- محافظة الجيزة، المتهمان الأولى والثاني أولا بصفتهما موظفين عموميين ( الأولى مديرة إدارة التنظيم، والثاني مدير عام الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقا والمنوط بهما إصدار تراخيص البناء بنطاق جهة عملهما) حصلا لغيرهما دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن عمدا إلى إصدار ترخيص البناء رقم 100 لسنة 2011 لصالح المتهم الثالث القطعة الأرض المملوكة له بالمخالفة للإجراءات واجبة الاتباع في ذلك الشأن.

و أثبتا ببيان صلاحية الموقع الصادر عنهما صلاحية قطعة الأرض الميناء دون الحصول على موافقة مديرية الزراعة بالجيزة على الرغم من كونها أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني للمدينة، مما لا يجوز البناء عليها مما مكن المتهم الثالث بدون حق من تشييد بناء مكون من تسعة أدوار على تلك الأرض، وأصدرت المتهمة الأولى خطاب موجه لإدارة كهرباء كرداسة يتضمن عدم الممانعة في توصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك للمتهم الثالث بداعي مطابقة الأعمال المنفذة به الترخيص الصادر له، على الرغم من المخالفات التابعة بالدور الأول من ذلك العقار بتحويله کاملا للنشاط تجاري مما مكن الأخير من توصيل التيار الكهربائي للعقار الخالف دون حق.

وتابع قرار الإحالة، ثانيا بصفتهما السابقة ارتكبا تزوير في محرر رسمي لجهة عملهما هو بيان صلاحية موقع لقطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث، حال كونهما المختصين بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خلاف الحقيقة، ببيان صلاحية الموقع الصادر عنهما صلاحية قطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث للبقاء عليها،على الرغم من كونها أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني المعتمد.، ثالثا استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علميها بتزويره بان قدماه لجهة عملهما لإعمال أثره في إصدار ترخيص البناء رقم 100 السنة 2011 لصالح التهم الثالث.

وأضح قرار الإحالة أن المتهمة الأولي أيضا بصفتها السابقة ارتكبت تزويرا في محرر رسمي لجهة عملها هو كتاب عدم الممانعة في توصيل التيار الكهربائي للعقار محل التحقيقات الوجه الى إدارة كهرباء كرداسة حال كونها المختصة بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت به على خلاف الحقيقة مطابقة الأعمال المنفذة بالعقار، بالترخيص الصادر له وذيلته بتوقيع نسبته زورا إلى مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، كما استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله علميا بتزويره بان وجهته إلى إدارة كهرباء كرداسة لإعمال أثره في توصيل الكهرباء للعقار المملوك للمتهم الثالث.

وأوضح القرار أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بان تقدم بطلب الحصول على بيان صلاحية موقع وترخيص بناء القطعة الأرض متضمنا حدا له غير صحيح للإيهام بوقوعه داخل الحيز العمراني للمدينة، وطلب آخر تقدم به لجهة عمل المتهمين لتوصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك له، فتت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

موضوعات متعلقة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

تجديد حبس السويركي وثابت والأزهري 15 يومًا

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية