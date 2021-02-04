رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدءا من السبت.. قبرص تفرض على القادمين عزلا ذاتيا 72 ساعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:45 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قرر مجلس الوزراء القبرصي، فرض العزل الذاتي على الأشخاص القادمين إلى البلاد من الدول المصنفة ضمن الفئة "أ" و"ب" لمدة 72 ساعة وإجراء اختبار "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد 72 ساعة من وصولهم اعتبارًا من بعد غد السبت الموافق 6 فبراير.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة، ونقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن القادمين إلى البلاد سيتحملون تكلفة الاختبار الذي سيتم إجراؤه بعد 72 ساعة من وصولهم؛ وذلك في ضوء آخر القرارات التي تتخذها السلطات القبرصية بهدف تعزيز إجراءات الفحص والكشف عن الجائحة في مطارات الجمهورية منذ استئناف عملها في صيف 2020.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإنه تم اتخاذ القرار نظرًا للاعتبارات الدولية التي تشير إلى زيادة قابلية انتقال وانتشار فيروس كورونا الجديد المتحور، فضلًا عن المخاوف السائدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اكتشاف حالات من السلالة الجديدة من الفيروس في العديد من دوله.

وأشارت الصحة القبرصية، في هذا الشأن، إلى أنه مازال يتعين على القادمين من دول الفئة "ب" تقديم شهادة فحص بي سي آر سلبية يتم إجراؤها قبل 72 ساعة من قدومهم إلى قبرص، بينما يستمر إجراء الفحوصات المعملية في مطاري لارنكا وبافوس. هذا بالإضافة إلى أنه يتعين على جميع القادمين بغض النظر عن المكان القادمين منه ملء طلب القدوم إلى قبرص.

كما قرر مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة حول القطاع الرياضي لمواجهة الجائحة اعتبارًا من 8 فبراير، وكذلك إعادة افتتاح المسارح ودور السينما في هذا اليوم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية