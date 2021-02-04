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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: زيمبابوى من بين أول 3 دول أفريقية تحصل على لقاح كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعهد السفير الصيني لدى زيمبابوي "جو شاوتشن" بأن تكون زيمبابوي من بين أول ثلاث دول أفريقية تحصل منها على جرعات لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد– 19.

وأوضح السفير الصيني، في معرض تصريحات أدلى بها ونشرت اليوم الخميس أن الدولتين الأفريقيتين الأخريين اللتين ستحصلان على جرعات اللقاح الصيني للتطعيم ضد فيروس كورونا هما سيراليون وغينيا الاستوائية.

وأضاف السفير الصيني قائلا:"إنه بوجه عام، فإن الصين ستقدم الدفعة الأولى من لقاحات التطعيم إلى 14 دولة نامية من بينها هذه الدول الأفريقية الثلاث، بالإضافة إلى باكستان وبرونا ونيبال والفلبين وميانمار وكمبوديا ولاوس وسريلانكا ومونغوليا وفلسطين وبيلاروس.

وأكد السفير الصيني قائلا: "إن زيمبابوي ستكون واحدة من الدول الأربع عشرة الأولى التي ستتلقى من الصين على معونة جرعات اللقاح قريبا جدا"، ومضى قائلا "إن زيمبابوي، مثل دول أخرى كثيرة، تسعى جاهدة من أجل الحصول على جرعات لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا من أجل الحد من انتشاره".

وأعاد السفير الصيني لدى زيمبابوي إلى الأذهان أن وزارة الخارجية الصينية، كانت قد أكدت في وقت سابق أن الصين تعمل من خلال اجراءات ملموسة للوفاء بالتزامها بأن يكون لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا بمثابة منتج عالمي لأن ذلك يتيح للدول النامية إمكانية الحصول عليه.

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