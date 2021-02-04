حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 4 فبراير 2021
الخميس 04/فبراير/2021 - 09:28 ص
قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الخميس، لبرج الأسد على النحو التالي:
مهنيًا:
من المتوقع أن يكون لديك مكافأة هذه الفترة بعد انجازك الكثير من المهام الصعبة الموكلة إليك مما يجعلك تشعر بنجاحك في تحقيق أهدافك.
عاطفيًا:
أنت على وشك إنهاء علاقة دخلت بها، وعانيت فيها الكثير من المشاكل والخلافات التي استنزفت طاقتك، حاول الابتعاد عن التردد لتأخذ القرار المناسب.
صحيًا:
صحتك جيدة لكن تعاني من بعض الإرهاق والأرق بسبب كثرة العمل والتفكير الذي يسبب لك التوتر.
مهنيًا:
من المتوقع أن يكون لديك مكافأة هذه الفترة بعد انجازك الكثير من المهام الصعبة الموكلة إليك مما يجعلك تشعر بنجاحك في تحقيق أهدافك.
عاطفيًا:
أنت على وشك إنهاء علاقة دخلت بها، وعانيت فيها الكثير من المشاكل والخلافات التي استنزفت طاقتك، حاول الابتعاد عن التردد لتأخذ القرار المناسب.
صحيًا:
صحتك جيدة لكن تعاني من بعض الإرهاق والأرق بسبب كثرة العمل والتفكير الذي يسبب لك التوتر.