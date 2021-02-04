رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 4 فبراير 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:28 ص
جريدة الدستور
طباعة
قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الخميس، لبرج الأسد على النحو التالي:

مهنيًا:
من المتوقع أن يكون لديك مكافأة هذه الفترة بعد انجازك الكثير من المهام الصعبة الموكلة إليك مما يجعلك تشعر بنجاحك في تحقيق أهدافك.
عاطفيًا:
أنت على وشك إنهاء علاقة دخلت بها، وعانيت فيها الكثير من المشاكل والخلافات التي استنزفت طاقتك، حاول الابتعاد عن التردد لتأخذ القرار المناسب.
صحيًا:
صحتك جيدة لكن تعاني من بعض الإرهاق والأرق بسبب كثرة العمل والتفكير الذي يسبب لك التوتر.

موضوعات متعلقة

أسرار جديدة عن موديل الهضبة.. التقت بـ صلاح ورفضت التمثيل فى مصر

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية

ثقافة القليوبية تناقش «الرمز والصورة عند أعلام الصوفية»

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«القضية الكردية».. كتاب جديد يناقش «مخططات تشرشل» لتمزيق الشرق الأوسط