حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 4 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الخميس، لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيًا:من المتوقع أن يكون لديك مكافأة هذه الفترة بعد انجازك الكثير من المهام الصعبة الموكلة إليك مما يجعلك تشعر بنجاحك في تحقيق أهدافك.عاطفيًا:أنت على وشك إنهاء علاقة دخلت بها، وعانيت فيها الكثير من المشاكل والخلافات التي استنزفت طاقتك، حاول الابتعاد عن التردد لتأخذ القرار المناسب.صحيًا:صحتك جيدة لكن تعاني من بعض الإرهاق والأرق بسبب كثرة العمل والتفكير الذي يسبب لك التوتر.