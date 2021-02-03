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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: لا نية لخصخصة خدمات الصحة والتعليم والنقل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:33 م
محمد هانى غنيم،
محمد هانى غنيم،
محمد حفيظ
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كشف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات، عقب اختيار مركزىّ ببا وناصر، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فى إطار السعى للتعاون مع المبادرة فى تنفيذ مشروعاتها، ومن بين تلك الإجراءات تشكيل لجان لتيسير العمل وعقد جلسات حوار مجتمعى مع أهالى القرى لرصد أولويات التطوير التى يقترحها المواطنون. وقال «غنيم»، فى حوار مع «الدستور»، إن المبادرة ستعمل على تطوير ٦٥ قرية بالمركزين، عبر تحسين خدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء وإنشاء أسواق ومواقف للسيارات، وغيرها من الجهود التى تبذلها المبادرة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة مشاركة المواطنين فى وضع الخطط التنموية.

■ بداية.. ما خطة عمل مبادرة «حياة كريمة» فى بنى سويف؟
- ستبدأ المبادرة عملها فى مركزىّ ببا وناصر، وسيجرى تطوير ٦٥ قرية، وجرى اختيار هذين المركزين لأنهما الأكثر احتياجًا للخدمات والدعم بشكل عام، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، وضمن المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية.
وستتضمن أعمال التطوير تحسين خدمات البنية الأساسية، مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء الطرق والمواصلات والاتصالات، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة بشكل عام، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف، لتقديم خدمات أفضل لسكان هذه القرى ورفع مستوى المعيشة.
■ ماذا حدث بعد اختيار المركزين بالمبادرة؟
- يجرى عقد جلسات حوار مجتمعى مع أهالى القرى التى يجرى اختيارها ضمن المبادرة، للاتفاق على أولويات العمل وبحث أوجه التعاون مع المبادرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مشاركة المواطنين فى وضع الخطط التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض الواقع، لأن ذلك سيجعل المواطنين يشعرون بأنهم شاركوا فى تحقيق الإنجاز، وسيدركون كيف سيغير هذا المشروع القومى الضخم شكل القرى على مستوى الجمهورية.
■ كيف استعدت أجهزة المحافظة لبدء العمل؟
- جرى وضع خطط مرتبطة بالجداول الزمنية، وتشكيل لجان مختصة بالتعاون مع المبادرة فى تنفيذ المشروعات.
فى البداية، جرى تشكيل لجنة عليا، برئاستى، تضم نائب المحافظ ومعاون المحافظ والمستشار العسكرى ورؤساء المدن والقطاعات والإدارات المعنية، ومهمتها الإشراف على لجنة التخطيط المحلية، وهناك لجنة شبابية تضم شباب البرنامج الرئاسى وممثلين لشباب القريتين.
■ ما تفاصيل لقائك برئيس جهاز تعمير بنى سويف التابع للجهاز المركزى للتعمير؟
- التقيت العميد المهندس أحمد عبدالفتاح، رئيس جهاز تعمير بنى سويف، لمناقشة خطة العمل المشتركة فيما يتعلق بالمبادرة، واتفقنا على تنفيذ عدد من الإجراءات لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال المبادرة، منها: تخصيص موظف من جهاز التعمير للتواصل مع اللجان المختصة بديوان عام المحافظة، المشرفة على تنفيذ المبادرة، ومشاركة هذا الموظف فى جلسات الحوار المجتمعى التى يجرى عقدها بالمجالس القروية، بهدف وضع وترتيب الأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين، وفقًا للمعايير التى حددتها رئاسة مجلس الوزراء.

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