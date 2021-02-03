محاكمة «سفاح الجيزة» 18 فبراير باستئناف القاهرة

حدد المستشار عبده عطيه الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 18 فبراير الحالي، لبدء محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي،"المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيي عادل صادق.