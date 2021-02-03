شروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية الحكومية في التجمع 2020-2021

أعلنت المدرسة الدولية بالتجمع عن فتح باب تلقى طلبات الالتحاق بالمدرسة بمرحلة KG وPYP للعام الدراسي الحالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المدرسة، وذلك لمن توافرت بهم الشروط يجب توافرها في الطفل المراد انضمامه إلى المدرسة، وهى ألا يقل سنه عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر، وأن يكون سليما معافى من أي إعاقات نفسية أو ذهنية أو إعاقات تحتاج إلى برامج خاصة في التعامل وأن يقدم الوالدين ما يفيد حصولها على مؤهل جامعي عال بالإضافة إلى اجتياز الطفل كافة الاختيارات المطلوبة للتأكد من مهاراته.





رابط التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة الدولية

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية للمرحلة رياض الأطفال KG وPYP للعام الدراسي 2020-2021 عبر الموقع الرسمي المدرسة من خلال هذا الرابط ( من هنا ) والتي تتميز بالحفاظ على مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية بالإضافة إلى المناهج الدولية، حيث يتم لأول مرة تطبيق التعليم الدولي في بيئة محلية حيث تمنح شهادة البكالوريا الدولية الأمريكية أو البريطانية IB وتصل مصروفاتها إلى 16 ألف جنيه سنويا.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة الدولية الحكومية

يجب على اللذين تتوافر فيهم شروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية الحكومية في التجمع 2020-2021 تقديم الأوراق التالية:-





أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر للطالب الراغب في الالتحاق بالمدرسة





صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين





تقديم ما يثبت حصول الوالدين على مؤهل جامعي





طباعة استمارة انضمام





يتم وضع كافة المستندات المطلوبة في دوسية مدون عليه بيانات الطالب كاملة





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