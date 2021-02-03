رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استئناف إعادة محاكمة متهم في «مقتل ميادة أشرف»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:19 م
ميادة أشرف
ميادة أشرف
عادل عبد العال
طباعة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة المتهم زكريا السيد حسين، الصادر ضده حكم بالمؤبد غيابيًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل الصحفية ميادة أشرف».

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018.

وأظهرت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهمًا- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

الصور

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر