توقيف أكثر من 10 آلاف شخص خلال تظاهرات مؤيدة للمعارض الروسي «نافالني»

أفادت منظمة «أو في دي-إنفو» غير الحكومية المتخصصة، بتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص في روسيا منذ بدء حركة الاحتجاج المؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في 23 يناير، منددة اليوم الأربعاء بالمعاملة المذلة التي يلقاها الموقوفون.وقال غريغوري دورنوفو، المسؤول في المنظمة لإذاعة «صدى موسكو»، إن «العديد من المتظاهرين ظلوا مكدسين في حافلات في ظروف رهيبة وخانقة وبدون طعام أو التمكن من الذهاب الى المرحاض لساعات طويلة».وأضاف «من الصعب جدا للمحامين والخبراء القانونيين الوصول الى مراكز الشرطة، لا يدعون أحدا يدخل، لقد أصبح هذا الأمر منهجيًا».ومنذ أولى التظاهرات التي انطلقت في 23 يناير دعما لنافالني بعد ستة أيام على توقيف المعارض، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص في روسيا بحسب منظمة "أو في دي-إنفو": أربعة آلاف في 23 يناير و5700 خلال تظاهرات 31 من الشهر نفسه و1400 الثلاثاء، بعد الحكم على أليكسي نافالني بالسجن مع النفاذ.