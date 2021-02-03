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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.97% خلال يناير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا، خلال يناير إلى 14.97% على أساس سنوي.

وارتفع المعدل السنوي بنسبة 0.37% الشهر الماضي، بعدما كان التضخم السنوي سجل 14.60% في ديسمبر.

وأفاد المعهد، بأن الزيادة السنوية الأكبر الشهر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.53%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1.68% في يناير.

ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية من بينها ضعف الليرة وارتفاع البطالة، كما تضرر الاقتصاد بشدة من جراء تداعيات جائحة كورونا.

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