التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.97% خلال يناير

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا، خلال يناير إلى 14.97% على أساس سنوي.وارتفع المعدل السنوي بنسبة 0.37% الشهر الماضي، بعدما كان التضخم السنوي سجل 14.60% في ديسمبر.وأفاد المعهد، بأن الزيادة السنوية الأكبر الشهر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.53%.وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1.68% في يناير.ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية من بينها ضعف الليرة وارتفاع البطالة، كما تضرر الاقتصاد بشدة من جراء تداعيات جائحة كورونا.