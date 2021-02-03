المركزي التايلاندي يبقي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى له

أبقى البنك المركزي التايلاندي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى له يقدر بـ 0.5%.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك اتخذ قرارا بالإجماع للإبقاء على معدل الفائدة، وذلك لسادس مرة.وقال مساعد محافظ البنك المركزي تيتانون ماليكاماس، إن البنك المركزي يحتفظ بمساحة من أجل سياسته لاستخدامها في الوقت المناسب، ولكنه على استعداد لاستخدام أدوات نقدية إضافية، كما أنه يقيم الحاجة لاتخاذ إجراءات جديدة في البورصة.وقال ميتول كوتيشا، خبير الأسواق الناشئة في شركة تي دي للسندات في سنغافورة" البنك يبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من التخفيف في حال لزم الأمر".وكانت حالات الاصابة بفيروس كورونا قد ارتفعت بواقعة ثلاثة أضعاف منذ بدء تفشي جديد للفيروس في منتصف ديسمبر الماضي.