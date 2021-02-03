مصرع 3 وإصابة 9 في حادث تصادم بإدفو
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:02 ص
أسوان_إسراء توفيقطباعة
شهدت مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، منذ قليل، تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، أدى إلى اشتعال الميكروباص، ما أسفر الحادث عن إصابة 9، ووفاة 3 آخرين.
تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، ما بين الكيلو 90 والكيلو 120 بطريق إدفو الصحراوي الغربي، أدى إلى اشتعال الميكروباص.
وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، ووفاة 3 آخرين، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى، والجثث إلى المشرحة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، ما بين الكيلو 90 والكيلو 120 بطريق إدفو الصحراوي الغربي، أدى إلى اشتعال الميكروباص.
وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، ووفاة 3 آخرين، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى، والجثث إلى المشرحة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.