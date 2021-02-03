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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 3 وإصابة 9 في حادث تصادم بإدفو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:02 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، منذ قليل، تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، أدى إلى اشتعال الميكروباص، ما أسفر الحادث عن إصابة 9، ووفاة 3 آخرين.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، ما بين الكيلو 90 والكيلو 120 بطريق إدفو الصحراوي الغربي، أدى إلى اشتعال الميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، ووفاة 3 آخرين، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى، والجثث إلى المشرحة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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