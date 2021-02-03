مصرع 3 وإصابة 9 في حادث تصادم بإدفو

شهدت مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، منذ قليل، تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، أدى إلى اشتعال الميكروباص، ما أسفر الحادث عن إصابة 9، ووفاة 3 آخرين.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، ما بين الكيلو 90 والكيلو 120 بطريق إدفو الصحراوي الغربي، أدى إلى اشتعال الميكروباص.وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، ووفاة 3 آخرين، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى، والجثث إلى المشرحة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.