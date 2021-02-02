مقتل شخص وإصابة 3 جراء انفجار عبوة ناسفة بريف حلب الشرقي

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الصناعة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عبوة ناسفة موضوعة ضمن سيارة في منطقة الصناعة انفجرت على أطراف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.ووثّق المرصد السوري، في 31 يناير الماضي، استشهاد طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة إعزاز شمالي حلب.