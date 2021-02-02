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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:51 م
قناة ليبيا الرياضية
قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات
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يقدم لكم «الدستور» تردد قناة Libya Sport ليبيا الرياضية الثانية 2021، على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة أهم أحداث الدوري الإيطالي وكذلك بطولة كأس إيطاليا، حيث يترقب متابعي الكرة الإيطالية اليوم مباراة القمة النارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة القمة الإيطالية بين إنتر ميلان ويوفنتوس على ملعب سان سيرو فى تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب بالتعليق الإنجليزي، ومن المتوقع ان تنقل قناة ليبيا سبورت أبرز أحداث المباراة عبر قناتها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات Libya Sport


القناةليبيا الرياضية
التردد12303
القمر الصناعينايل سات
الاستقطابرأسي
معامل الترميز27500

نقلت قناة Libya Sport 2 عدد من المباريات الهامة فى كأس ايطاليا ويتابع عشاق الساحرة المستديرة قناة ليبيا الرياضية لمتابعة المباريات الغير مذاعة على باقى القنوات المشفرة حيث لا يتم نقل مباريات كأس إيطاليا عبر قنوات شبكة بي ان سبورت الرياضية التى لها حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي فقط.

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تتوجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع بقاع العالم لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية والتى تنطلق فى الفترة من 4 الى 11 فبراير بمشاركة 6 اندية وهم الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والدحيل القطري بطل الدوري القطري وبايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروربا، تيجريس بطل الكونكاكاف، بالميراس بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، أولسان هيونداي بطل آسيا.

وتنطلق أولى مباريات البطولة العالمية بين الأهلي والدحيل القطري يوم الخميس القادم الموافق 4 فبراير فى تمام الساعة العاشرة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

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