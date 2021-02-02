Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة القمة الإيطالية بين إنتر ميلان ويوفنتوس على ملعب سان سيرو فى تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.





وتنقل قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب بالتعليق الإنجليزي، ومن المتوقع ان تنقل قناة ليبيا سبورت أبرز أحداث المباراة عبر قناتها على القمر الصناعي نايل سات.





تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات Libya Sport





القناة ليبيا الرياضية التردد 12303 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500



نقلت قناة Libya Sport 2 عدد من المباريات الهامة فى كأس ايطاليا ويتابع عشاق الساحرة المستديرة قناة ليبيا الرياضية لمتابعة المباريات الغير مذاعة على باقى القنوات المشفرة حيث لا يتم نقل مباريات كأس إيطاليا عبر قنوات شبكة بي ان سبورت الرياضية التى لها حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي فقط.





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تتوجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع بقاع العالم لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية والتى تنطلق فى الفترة من 4 الى 11 فبراير بمشاركة 6 اندية وهم الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والدحيل القطري بطل الدوري القطري وبايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروربا، تيجريس بطل الكونكاكاف، بالميراس بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، أولسان هيونداي بطل آسيا.





وتنطلق أولى مباريات البطولة العالمية بين الأهلي والدحيل القطري يوم الخميس القادم الموافق 4 فبراير فى تمام الساعة العاشرة مساءٍ بتوقيت القاهرة.



