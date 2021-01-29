رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:36 م
قناة بي ان سبورت
قناة بي ان سبورت المفتوحة
هبه محمد
طباعة
ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين وعشاق الكرة عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وكانت قد وضعت الحكومة المصرية مؤخرًا العديد من القرارات بسبب الفترة التي تعاني فيها جميع الدول العربية والأوروبية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الحكومة بغلق الكافيات ومنعت الإزدحام والتكدس في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان سبب تلك القرارات حتى يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية بعد أن عادت إصابات كورونا في الارتفاع من جديد.

موعد مباراة الأهلى والدحيل القطري

 ومن المعروف أن موعد مباراة نادي الأهلي ونادي الدحيل القطري في كأس العالم للأندية، يوم 14 من شهر فبراير المقبل 2021، على ستاد المدينة التعليمية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنص مساءً.

ويعرض " الدستور " لعشاق كرة القدم ومتابعين النادي الأهلي، تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، حتى يتمكن متابعين كرة القدم من مشاهدة المباراة في المنزل، ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، عبر بعض القنوات أبرزها شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports على القمر الصناعي نايل سات

1 - القمر الصناعي نايل سات.

2 - معدل الاستقطاب: أفقي.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - معدل تصحيح الخطأ: 43.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports على القمر الصناعي سهيل سات


1 - القمر الصناعي: سهيل سات.

2 - معدل الاستقطاب: عمودي.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - معدل تصحيح الخطأ: 23.

5 - التردد: 11547.

6 - إشارة إرسال البث: DVB-S2.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة لكأس العالم للأندية حددت نسبة حضور جماهيري في المباريات بنسبة 30 % من سعة الملاعب التي تستضيف البطولة في نسختها الحالية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

أيام زمان

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطني للقراءة

غاندى صاحب استراتيجية اللا عنف بثقافة الجيزة