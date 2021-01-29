موعد مباراة الأهلى والدحيل القطري

ومن المعروف أن موعد مباراة نادي الأهلي ونادي الدحيل القطري في كأس العالم للأندية، يوم 14 من شهر فبراير المقبل 2021، على ستاد المدينة التعليمية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنص مساءً.



ويعرض " الدستور " لعشاق كرة القدم ومتابعين النادي الأهلي، تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، حتى يتمكن متابعين كرة القدم من مشاهدة المباراة في المنزل، ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، عبر بعض القنوات أبرزها شبكة قنوات بي إن سبورتس.



تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports على القمر الصناعي نايل سات 1 - القمر الصناعي نايل سات.



2 - معدل الاستقطاب: أفقي.



3 - معدل الترميز: 27500.



4 - معدل تصحيح الخطأ: 43.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports على القمر الصناعي سهيل سات

1 - القمر الصناعي: سهيل سات.



2 - معدل الاستقطاب: عمودي.



3 - معدل الترميز: 27500.



4 - معدل تصحيح الخطأ: 23.



5 - التردد: 11547.



6 - إشارة إرسال البث: DVB-S2.



يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة لكأس العالم للأندية حددت نسبة حضور جماهيري في المباريات بنسبة 30 % من سعة الملاعب التي تستضيف البطولة في نسختها الحالية.

ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين وعشاق الكرة عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وكانت قد وضعت الحكومة المصرية مؤخرًا العديد من القرارات بسبب الفترة التي تعاني فيها جميع الدول العربية والأوروبية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الحكومة بغلق الكافيات ومنعت الإزدحام والتكدس في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان سبب تلك القرارات حتى يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية بعد أن عادت إصابات كورونا في الارتفاع من جديد.