رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة دخول السعودية من القنصلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:52 م
تأشيرة دخول السعودية
تأشيرة دخول السعودية
نعمات مدحت
طباعة
رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة دخول السعودية من القنصلية، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين يريدون السفر إلى المملكة العربية السعودية، في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة، وذلك بالبحث عنها خلال الفترة الماضية عبر محركات البحث الشهيرة.

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة دخول السعودية من القنصلية

ويمكن للمواطن الذي يريد معرفة التأشيرة الخاصة به من خلال رقم جواز السفر إلكترونية يمكنه الدخول عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية "إنجاز" التابعة لوزارة الداخلية السعودية، من خلال الرابط الآتي:

  https://enjazit.com.sa، حيث يستطيع الاستعلام عن التأشيرة من خلال رقم الطلب الذي قدمه بعد استكمال كافة البيانات، والضغط على كلمة استعلام وسيظهر له كل ما يتعلق بالتأشيرة.
 
ويشار إلى أنه تصل مدة صلاحية التأشيرة 360 يوما تبدأ من تاريخ إصدارها على أن تكون مدة الإقامة هناك 3 أشهر فقط، وفقا لتعليمات المملكة العربية السعودية. 

المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة السعودية

حددت القنصلية السعودية عدد من الأوراق لاستخراد تأشيرة السفر إلى السعودية وهي: جواز سفر ساري لمدة 6 شهور، إضافة إلى استمارة إنجاز وتسديد رسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

كما تتضمن الأوراق أيضا، حجز تذكرة  الطيران ذهاب وعودة، ويبنغي ضرورة أن يقدم المواطن ما يثبت حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية، ثم تقديم  ما يفيد شهادة إثبات ملائمة مالية من أحد البنوك.، تقرير بخط سير الرحلة.

اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

صدور كتاب «سبع خواجات» لـ مصطفى عبيد

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا