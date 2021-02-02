رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة دخول السعودية من القنصلية، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين يريدون السفر إلى المملكة العربية السعودية، في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة، وذلك بالبحث عنها خلال الفترة الماضية عبر محركات البحث الشهيرة.

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة دخول السعودية من القنصلية

ويمكن للمواطن الذي يريد معرفة التأشيرة الخاصة به من خلال رقم جواز السفر إلكترونية يمكنه الدخول عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية "إنجاز" التابعة لوزارة الداخلية السعودية، من خلال الرابط الآتي:





https://enjazit.com.sa ، حيث يستطيع الاستعلام عن التأشيرة من خلال رقم الطلب الذي قدمه بعد استكمال كافة البيانات، والضغط على كلمة استعلام وسيظهر له كل ما يتعلق بالتأشيرة.

ويشار إلى أنه تصل مدة صلاحية التأشيرة 360 يوما تبدأ من تاريخ إصدارها على أن تكون مدة الإقامة هناك 3 أشهر فقط، وفقا لتعليمات المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة السعودية

حددت القنصلية السعودية عدد من الأوراق لاستخراد تأشيرة السفر إلى السعودية وهي: جواز سفر ساري لمدة 6 شهور، إضافة إلى استمارة إنجاز وتسديد رسوم التأشيرة والتأمين الصحي.





كما تتضمن الأوراق أيضا، حجز تذكرة الطيران ذهاب وعودة، ويبنغي ضرورة أن يقدم المواطن ما يثبت حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية، ثم تقديم ما يفيد شهادة إثبات ملائمة مالية من أحد البنوك.، تقرير بخط سير الرحلة.





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