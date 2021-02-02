فى عيد ميلادها.. ساندرا نشأت «جامعة النجوم»

تحتفل المخرجة ساندرا نشأت بعيد ميلادها، اليوم، والتي ولدت في 2 فبراير من عام 1970، وتعد من بين أهم الأشخاص الذي احترفوا عمل الإخراج في مصر، وقدمت العديد من الأعمال المميزة والمهمة كما أنها قدمت أعمالا استطاعات خلالها أن تجمع فيها نجوما كان من المستحيل تواجدهم في عمل واحد بعد أن أقنعتهم بالعمل معا، ونستعرض في ذكرى ميلادها أهم الاعمال التي قدمتها.تخرجت ساندرا نشأت من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج وحصلت على منحة في أمريكا وتتلمذت وتدربت على يد عدد كبير من المخرجين المميزين، من أبرزهم سمير سيف، ويسري نصرالله، وبعد تقديم عدد من الأفلام القصيرة، قدمت أول تجربة فيلم روائي طويل لها مع الفنان يحيى الفخراني عام 1998، باسم "مبروك وبلبل" وحقق الفيلم نجاحا ملحوظا ويعد آخر أفلام يحيى الفخراني بالسينما، وكان انطلاقة ساندرا في السينما.قدمت ساندرا نشأت أعمالا مهمة وجمعت فيهم نجوما من المستحيل تواجدهم في تجربة سينمائية واحدة، حيث استطاعت أن تقنع كلا من النجمين أحمد عز، وأحمد السقا أن يقدما فيلم "المصلحة" معًا عام 2012، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في السينما ويعد أول تعاون بين نجمين صف أول من الجيل الحالي.قدمت في عام 2014 فيلمين وثائقيين حققا نجاحا كبيرا الأول كان يحمل اسم "شارك" وذلك لحث الناس علي المشاركة في الاستفتاء على الدستور وقتها، كما قدمت في نفس العام فيلم "بحلم" والذي رصدت فيه آمال وأحلام المصريين قبل الانتخابات الرئاسية عام 2014، ورصدت في العملين أشكال وأحلام المصريين.قبل إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2018، أجرت ساندرا نشأت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء بعنوان "شعب ورئيس" وحقق ردود أفعال قوية، وعرضت فيه علي الرئيس أحلام وطموحات الشعب من خلال فيلم وثائقي قصير قامت بإعداده، وحقق اللقاء ردود أفعال إيجابية وأحدث نقلة نوعية في حياة ساندرا نشأت فما فعلته لم يكن شيئا سهلا.تعمل ساندرا نشأت حاليًا على أكثر من مشروع سينمائي جديد، ولكن تأخر ظهورها بسبب الأزمة الذي يعيشها العالم حاليًا، المشروع الأول فيلم "الصحبة الحلوة" آخر سيناريوهات المؤلف الراحل وحيد حامد والمقرر أن يقوم ببطولته يحيى الفخراني ومحمد سعد، كما أنها تحضر لتجربة سينمائية أخري ضخمة تجمع فيها كلا من النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز.