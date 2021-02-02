رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فى عيد ميلادها.. ساندرا نشأت «جامعة النجوم»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:34 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
تحتفل المخرجة ساندرا نشأت بعيد ميلادها، اليوم، والتي ولدت في 2 فبراير من عام 1970، وتعد من بين أهم الأشخاص الذي احترفوا عمل الإخراج في مصر، وقدمت العديد من الأعمال المميزة والمهمة كما أنها قدمت أعمالا استطاعات خلالها أن تجمع فيها نجوما كان من المستحيل تواجدهم في عمل واحد بعد أن أقنعتهم بالعمل معا، ونستعرض في ذكرى ميلادها أهم الاعمال التي قدمتها.

تخرجت ساندرا نشأت من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج وحصلت على منحة في أمريكا وتتلمذت وتدربت على يد عدد كبير من المخرجين المميزين، من أبرزهم سمير سيف، ويسري نصرالله، وبعد تقديم عدد من الأفلام القصيرة، قدمت أول تجربة فيلم روائي طويل لها مع الفنان يحيى الفخراني عام 1998، باسم "مبروك وبلبل" وحقق الفيلم نجاحا ملحوظا ويعد آخر أفلام يحيى الفخراني بالسينما، وكان انطلاقة ساندرا في السينما.

قدمت ساندرا نشأت أعمالا مهمة وجمعت فيهم نجوما من المستحيل تواجدهم في تجربة سينمائية واحدة، حيث استطاعت أن تقنع كلا من النجمين أحمد عز، وأحمد السقا أن يقدما فيلم "المصلحة" معًا عام 2012، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في السينما ويعد أول تعاون بين نجمين صف أول من الجيل الحالي.

قدمت في عام 2014 فيلمين وثائقيين حققا نجاحا كبيرا الأول كان يحمل اسم "شارك" وذلك لحث الناس علي المشاركة في الاستفتاء على الدستور وقتها، كما قدمت في نفس العام فيلم "بحلم" والذي رصدت فيه آمال وأحلام المصريين قبل الانتخابات الرئاسية عام 2014، ورصدت في العملين أشكال وأحلام المصريين.

قبل إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2018، أجرت ساندرا نشأت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء بعنوان "شعب ورئيس" وحقق ردود أفعال قوية، وعرضت فيه علي الرئيس أحلام وطموحات الشعب من خلال فيلم وثائقي قصير قامت بإعداده، وحقق اللقاء ردود أفعال إيجابية وأحدث نقلة نوعية في حياة ساندرا نشأت فما فعلته لم يكن شيئا سهلا.

تعمل ساندرا نشأت حاليًا على أكثر من مشروع سينمائي جديد، ولكن تأخر ظهورها بسبب الأزمة الذي يعيشها العالم حاليًا، المشروع الأول فيلم "الصحبة الحلوة" آخر سيناريوهات المؤلف الراحل وحيد حامد والمقرر أن يقوم ببطولته يحيى الفخراني ومحمد سعد، كما أنها تحضر لتجربة سينمائية أخري ضخمة تجمع فيها كلا من النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

صدور كتاب «سبع خواجات» لـ مصطفى عبيد

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد