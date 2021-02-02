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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المنتج الفني لفيلم «براءة ريا وسكينة»: لم نستبعد حورية فرغلي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:18 م
محمود عادل
محمود عادل
حسين الجندي
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تداولت عدد من المواقع الإخبارية أخبارًا تخص الفنانة حورية فرغلي، واستبعادها من الفيلم السينمائي الجديد "براءة ريا وسكينة"، الذي صورت عددا كبيرا من المشاهد فيه قبل تدهور حالتها الصحية.

ونفي محمود عادل المنتج الفني لفيلم "براءة ريا وسكينة"، في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله، مؤكدا أن دور النجمة حورية فرغلي ما زال موجودا، وهي أحد الأبطال الرئيسيين في الفيلم، وموضحا أنه تم تصوير بعض مشاهد الفنانين، ولكن العمل توقف نظرا لعدم وجودها، إضافة إلي سفرها إلي الخارج من أجل العملية الجراحية، متمنين لها الشفاء العاجل.

وأوضح محمود عادل أنه لا صحة لعدم وجودها في الفيلم، مشيرا إلي أنه عقب عودتها من الخارج وقيامها بالخضوع لفترة نقاهة سوف يتم استئناف التصوير بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب على المواقع الإخبارية تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.

ويشارك في بطولة الفيلم وفاء عامر، ولطفي لبيب، ومنه فضالي، ومحسن منصور، وعايدة غنيم، وياسر على ماهر، وأحمد عبدالله، وأحمد صيام، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

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