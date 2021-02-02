رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:08 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
طباعة
يبحث الكثير من أصحاب المهن الحرفية والعمالة غير المنتظمة من المواطنين عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة، حيث ينتظر المستحقين في منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الأخيرة، صرف المرتبات.

حيث يتم الإعلان من قبل الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات عن المقبولين في الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة يأتي ذلك بعد بدء صرف الدفعة المستحقة السابقة.

وتوفر الدستور لقراءها رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة

يجب على المواطنين المستفيدين من المنحة الدخول على الرابط التالي "من هنـــــــــــــــــا

- الضغط علي باختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.

طرق الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

- إرسال رسالة نصية بالرقم القومي على الرقم المخصص للإستفسار وهو 142، وسيتم الرد بقبول المواطن في المنحة أو عدم قبوله، وفي حالة قبول المواطن المواطن يتم إعلامه بميعاد صرف المنحة والفرع الذي يمكن صرفها من خلاله سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري، أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

- الطريقة الثالثة لمعرفة موقف القبول في منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، والذى يقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

وينبغي عدم ذهاب المقبولين بالمنحة لمكاتب الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تؤكد بتوجههم في ميعاد محدد للصرف.

ومن المقرر توزيع المستحقين للصرف “للمرحلة الثانية” من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة.

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

يقدم موقع وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات لجميع العمالة داخل مصر وخارجها، حيث ارتفعت نظرات الاهتمام بهذا الموقع بعد انتشار جائحة كورونا نظرا لخدماته المستمرة الموجودة فيه والمقدمة للعمالة المتضررة، بسبب شيوع هذا الفيروس مناطق عديدة داخل مصر وخارجها، ويمكن تحديث بيانات العمالة والدخول عليه من خلال هذا الرابط:
manpower.gov.eg .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الوقوف بجوار جميع المواطنيين، في جميع الأوقات والظروف التي تمر بها مصر، خاصة فيروس كورونا في موجته الأولى والثانية.

اقرأ ايضا

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

التحقيق مع مالك عقار فيصل المشتعل

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة