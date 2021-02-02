رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:08 م
يبحث الكثير من أصحاب المهن الحرفية والعمالة غير المنتظمة من المواطنين عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة، حيث ينتظر المستحقين في منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الأخيرة، صرف المرتبات.
حيث يتم الإعلان من قبل الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات عن المقبولين في الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة يأتي ذلك بعد بدء صرف الدفعة المستحقة السابقة.
وتوفر الدستور لقراءها رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة
- الضغط علي باختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.
- الطريقة الثالثة لمعرفة موقف القبول في منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، والذى يقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.
وينبغي عدم ذهاب المقبولين بالمنحة لمكاتب الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تؤكد بتوجههم في ميعاد محدد للصرف.
ومن المقرر توزيع المستحقين للصرف “للمرحلة الثانية” من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة.
manpower.gov.eg .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الوقوف بجوار جميع المواطنيين، في جميع الأوقات والظروف التي تمر بها مصر، خاصة فيروس كورونا في موجته الأولى والثانية.
حيث يتم الإعلان من قبل الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات عن المقبولين في الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة يأتي ذلك بعد بدء صرف الدفعة المستحقة السابقة.
وتوفر الدستور لقراءها رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة
رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرةيجب على المواطنين المستفيدين من المنحة الدخول على الرابط التالي "من هنـــــــــــــــــا"
- الضغط علي باختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.
طرق الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي- إرسال رسالة نصية بالرقم القومي على الرقم المخصص للإستفسار وهو 142، وسيتم الرد بقبول المواطن في المنحة أو عدم قبوله، وفي حالة قبول المواطن المواطن يتم إعلامه بميعاد صرف المنحة والفرع الذي يمكن صرفها من خلاله سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري، أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.
- الطريقة الثالثة لمعرفة موقف القبول في منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، والذى يقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.
وينبغي عدم ذهاب المقبولين بالمنحة لمكاتب الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تؤكد بتوجههم في ميعاد محدد للصرف.
ومن المقرر توزيع المستحقين للصرف “للمرحلة الثانية” من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة.
تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملةيقدم موقع وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات لجميع العمالة داخل مصر وخارجها، حيث ارتفعت نظرات الاهتمام بهذا الموقع بعد انتشار جائحة كورونا نظرا لخدماته المستمرة الموجودة فيه والمقدمة للعمالة المتضررة، بسبب شيوع هذا الفيروس مناطق عديدة داخل مصر وخارجها، ويمكن تحديث بيانات العمالة والدخول عليه من خلال هذا الرابط:
manpower.gov.eg .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الوقوف بجوار جميع المواطنيين، في جميع الأوقات والظروف التي تمر بها مصر، خاصة فيروس كورونا في موجته الأولى والثانية.