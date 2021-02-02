أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

آخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021





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ترتفع عمليات البحث حاليًا على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين أصحاب المعاشات عن آخرشهر فبراير 2021، وذلك بعد ان أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن موعد إعلان جدول موعد صرف المعاشات شهر فبراير 2021، وذلك بعد أن أكدت وزارة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، عن مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر فبراير.وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي المنصات الإلكترونية لتوفير الوقت على أصحاب المعاشات، تزامنًا مع الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن عاودت الحالات بالإرتفاع بالإصابه بعدوى كورونا من جديد، وكان سبب المنصات الإلكترونية لتخفيف الإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار عدوى كورونا.ويعرض " الدستور " في تقريره لأصحاب المعاشات كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص آخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021، وعن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي للتسهيل على المواطنين صرف المعاش.أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن جدول مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2021، حيث قامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بتشكيل مجموعات عمل، وغرف عمليات، لمتابعة جدول مواعيد صرف المعاشات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.1 - مواعيد صرف الشريحة الأولىوهي ستكون لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، على يومي الأحد والإثنين الموافقان 1 و2 فبراير 2021.2 - مواعيد صرف الشريحة الثانيةوهي ستكون لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، على يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان 3 و4 فبراير 2021.3 - مواعيد صرف الشريحة الثالثةوهي ستكون لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه، على يومي الخميس والأحد الموافقان 5 و8 فبراير 2021.إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في شهر فبراير1 - إتاحة صرف معاشات شهر فبراير من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري.2 - صرف معاشات شهر فبراير سيكون متاحًا خلال 93 فرعًا، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي، الخاصة بالبنك أو بالبنوك المنشرة.3 - إلتزام البنك بعدم إحتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.