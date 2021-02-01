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منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:15 م
صرف معاشات
صرف معاشات
أحمد عوض
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نرصد جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 حيث يحظى على اهتمام طبقة كبيرة من أطياف الشعب المصري على رأس كل شهر، وذلك لعدم ثبات مواعيد الصرف التي تقررها الحكومة، نظرا لعمليات التقديم في الصرف بسبب بعض المناسبات في الدولة.

جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021

وفي هذا السياق، بدأ المواطنون المستحقون للمعاشات في أخذ مستحقاتهم بداية من يوم الاثنين الموافق 1/2/2021.

تنقسم شرائح الصرف في مصر إلى ثلاث شرائح، على أن يكون لكل شرية أكثر من يوم للصرف.

تستمر عمليات صرف الشريحة الاولى يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 1 و2 فبراير 2021.

وتم تخصيص الشريحة الأولى لجميع أصحاب المعاشات، للأقل من فئة 1000 جنيه.

وتأتي عمليات الصرف لأصحاب المعاشات في الشريحه الثانية2 للذين يتقاضون أقل من ألفين جنيه.

ويتم صرف الشريحة الثانية يومي الأربعاء والأحد الموافق 3 و7 فبراير2021.

وتبدأ الفئة الأخيرة "الشريحة الثالثة" لجميع أصحاب المعاشات، الذين يتقاضون أكثر من ألفين جنيه يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8 و9 فبراير 2021.

وتبلغ أعداد المستفيدين بالمعاشات والمستحقين لها حوالي 10.6 مليون في جميع أنحاء الجمهورية، على أن تتولى هيئة البريد المصري في الصرف  لحوالي 5.5 مليون منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

يذكر أن تقسيم ذو المعاشات لهذه الفئات نظرا لتفادي حدوث أي اختلاط بالأشخاص، أثناء الصرف ومنعًا للازدحام الذي قد ينتج عنه انتقال الأمراض والفيروسات الشائعة بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. 

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جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 



 

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