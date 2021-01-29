جدول مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2021 الزمني والعلاوات الخمس

جدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021

تسهيل صرف معاشات شهر فبراير 2021 لـ 5.5 مليون مستفيد

تخصيص كارت ميزة مجانا لأصحاب المعاشات

استكمال صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021 الزمني تم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 فبراير للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحه الثانية أقل من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والأحد 3 و7 فبراير على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 فبراير.وأوضح المصدر أنه جري تقسيم عملية صرف معاشات شهر فبراير 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي «ATM»، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول فبراير المقبل.ويصل عدد مستحقي المعاشات لشهر فبراير 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 5.5 مليون منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.وأعلنت الهيئة تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر فبراير 2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ الصرف الهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.ومن المقرر أيضا أنه استكمال صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، خلال شهر فبراير ممن تخلفوا عن المواعيد التى كانت محددة سابقًا، والمستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة، كما تم التأكيد على المنافذ، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسهيل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.