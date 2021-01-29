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اقتصاد

جدول مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2021 الزمني والعلاوات الخمس

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:54 م
معاشات
معاشات
طارق عتمان
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تستعد الهيئة القومية للبريد المصري لبدء صرف معاشات شهر فبراير 2021، بدءا من يوم الإثنين المقبل 1 فبراير مع إتاحة الصرف الآلي من ماكينات "ATM"، بالتزامن مع نشر جدل مواعيد صرف معاشات شهر فبراير2021.

الاجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر فبراير 2021

وكشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد في تصريحات لـ "الدستور" أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال صرف معاشات شهر فبراير 2021.
وأشار إلى  أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.

جدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021

ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021 الزمني تم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 فبراير للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحه الثانية أقل من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والأحد 3 و7 فبراير على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 فبراير.

وأوضح المصدر أنه جري تقسيم عملية صرف معاشات شهر فبراير 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي «ATM»، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول فبراير المقبل.

تسهيل صرف معاشات شهر فبراير 2021 لـ 5.5 مليون مستفيد

ويصل عدد مستحقي المعاشات لشهر فبراير 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 5.5 مليون منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

تخصيص كارت ميزة مجانا لأصحاب المعاشات

وأعلنت الهيئة تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر فبراير 2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ الصرف الهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

استكمال صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

ومن المقرر أيضا أنه استكمال صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، خلال شهر فبراير ممن تخلفوا عن المواعيد التى كانت محددة سابقًا، والمستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة، كما تم التأكيد على المنافذ، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسهيل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.

يذكر ان الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، تقدر بـ 25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر فبراير 2021 و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

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