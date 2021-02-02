«التنظيم والإارة» يفتح باب الندب بالمحليات لسد العجز خلال شهرين

بدأت مديريات التنظيم والإدارة بعدد من محافظات الجمهورية، فتح باب الندب أمام موظفي المحليات لسد العجز في الوظائف المكتبية والخدمة المعاونة ووظائف المجموعة التخصصية، من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات، على خلفية توقف حركة التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية فى يونيو 2016.وتضمنت تعليمات المديريات في هذا الشأن إجراء حصر لراغبي الندب من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات التي تعاني عجزا في بعض التخصصات وتقديم طلبات رسمية إلى مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة محل العمل وذلك خلال شهرى فبراير ومارس من العام الحالى 2021، على أن يكون مرفق بطلب الندب بيان حالة وظيفية للموظف وموافقة جهة العمل الرسمية على الندب.كما شملت التعليمات إلزام المدارس والإدارات التعليمية بتسليم معدلات العجز والزيادة للمعلمين والأخصائيين بكل مرحلة تعليمية على حده خلال اليوم الأول من كل شهر لمديرية التربية والتعليم بكل محافظة، وتوقيع المسائلة القانونية على المخالفين، مع تلقى طلبات النقل بين الإدارات والمحافظات حتى يوم 30-4-2021.ويتم دراسة طلبات النقل والندب بعد حصر استمارات الحصر والعجز والزيادة، مع التأكيد على حظر تغيير رغبات النقل بعد تسليم الطلب مهما كانت الأسباب، وعدم التقدم بأكثر من طلب نقل للشخص الواحد خلال نفس العام، إلى جانب بيان سبب النقل وتأشيرة من الموجة العام بالموافقة أو الرفض للطلب مع إرفاق صورة اخر تقريرين تقويم أداء معتمد.