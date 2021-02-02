تركيا تقصف قرى في إقليم كردستان العراق

قصفت طائرات تركية بالصواريخ، قرى كردية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم الثلاثاء.وأفادت قناة العربية الإخبارية، نقلا عن مصادر كردية بأن القصف التركي استهدف قرى كردية عند الحدود المشتركة بين العراق وإيران.يذكر أن تركيا تقصف باستمرار مواقع في شمال العراق، مستهدفة المقاتلين الأكراد، وقد أدى تكثيف هذا القصف العام الماضي لأزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة.كما أطلقت تركيا منذ منتصف يونيو الماضي، عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.