الشرطة التركية تعتقل 7 طلاب من جامعة البوسفور

لليوم الثانى على التوالى اعتقلت قوات الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، سبعة من طلاب جامعة بوغازيتشي البوسفور، بزعم اشتراكهم في أعمال شغب وعنف أثناء احتجاجهم على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية رئيسا للجامعة في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها.وكانت الشرطة التركية اعتقلت أمس 159 طالب خلال احتجاجاتهم المستمرة على تعيين، مليح بولو، رئيسا للجامعة، ليرتفع عدد الطلاب المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة إلى 166 طالب، وفقا لموقع كي ار تي.يذكر أن طلاب الجامعة نظموا احتجاجات على تعيين أردوغان وصيا تابعا له رئيسا للجامعة، وطالبوا بانتخاب جميع العمداء، وهتفوا قائلين "لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة"، و"الجامعات لنا"، "لا نريد أمناء على الجامعة"، "نريد جامعة حرة".