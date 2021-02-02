3 انفجارات توقع قتيلين و5 جرحى في كابول

كشف مسئول في شرطة كابول عن تفاصيل انفجارات منفصلة بقنابل زرعت في سيارات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة بجروح، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأفغانية.وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، إن القنبلة الأولى كانت مثبتة في آلية عسكرية في وسط كابول، وأصابت اثنين من أفراد الجيش.وبعد ساعة أسفر انفجار القنبلة الثانية في شمالي المدينة عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتسبب انفجار ثالث في إصابة شخص في غرب كابول.وقال فارامارز إن الشرطة تحقق في الانفجارات، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجمات.