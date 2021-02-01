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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض وإعادة الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:51 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
نعمات مدحت
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تصدر موعد عرض وإعادة الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ، محركات البحث من جانب المشاهدين حيث يحظى المسلسل بمشاهدة مرتفعة منذ انطلاق حلقاته في 27 ديسمبر 2020 الماضي، ويعتبر واحدًا من أهم الأعمال الدرامية خلال هذه الفترة، مما وجدته من إقبالا لدى الجمهور.

موعد عرض وإعادة الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ

يسأل العديد من المشاهدين والمتابعين لمسلسل لؤلؤ عن مواعيد عرضه على القنوات الفضائية، يذاع العمل الفني على عدد من القنوات التليفزيونية فقد يعرض على قناة on في تمام الساعة الثامنة إلا ربع الحلقة الأصلية، ويعاد على مدار اليوم، بعد عرض الحلقة الأصيلة في تمام الساعة الثانية صباحا، بينما يعرض على  قناةon drama ، في تمام الساعة العاشرة مساءًا الحلقة الأصلية، بينما يعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا.

كما يعرض ملسل لؤلؤ على قناة  mbc العراق، في تمام الساعة الرابعة عصرَا بينما تتم إعادته مرتين في اليوم، حيث يبث  في الإعادة في تمام الساعة الثالثة صباحًا، و في تمام الثامنة صباحا.

تفاصيل مسلسل لؤلؤ الحلقة 27

بدأت الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ التي تجسد شخصيتها الفنانة مى عمر، على مشهد ذهاب طارق نصار والذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، إلى ورشة بدر في حضور لؤلؤ، إلا أنها تقوم بالبعد عن طارق وتجلس خلف الترابيزة، وسمعت تهديدات طارق بابعاد بدر عنها وأنه لو تعرض لها سوف يقتله خلال أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 27.

وتعود لؤلؤ إلى البيت وتجد كاميليا تجلس مع والدتها في انتظارها لكي تعتذر لها عما بدر منها خلال زيارتها إلى المستشفى والتقاط الصور ونشرها عبر السوشيال ميديا وكأنها تتاجر بمرض لؤلؤ مما قابلته لؤلؤ برفض هذا السلوك وتم الصلح بينهما.

وفي مشهد أخر، تقص لؤلؤ مع حدث مع بدر وطارق في وجودها دون رؤية طارق لها، ويحذرها من سير الأمور بهذا الشكل ويقول لها لابد أن تحددي العيش مع واحد فيهما.

نهال تخطط لقتل لؤلؤ في الحلقة 27

بينما تجلس نهال مع سيد أبو لؤلؤ وتطلب منه أن يخطط لقتل لؤلؤ حتى يورثها ويأخذ الفلوس التي تملكها لؤلؤ، بينما هو الأخر يؤكد أنه يريد قتل والدتها، كما تذهب داليا طليقة طارق نصار إلى نهال وتقول لها الثانية أن لؤلؤ وطارق لن تنتهي قصتهم إلا بالقتل حتى تحصل داليا على ما تريد من أموال طارق، بينما نهال تريد قتل لؤلؤ حتى تحرق قلب طارق عليها.

موعد عرض وإعادة الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ، في مشهد جمع لؤلؤ ومرورة وطارق ووالدة لؤلؤ على الفطار، يتحدث طارق إلى مرورة في محاولة معرفة علاقة بدر بلؤلؤ إلا أنها صرحت بالكثير من المعلومات التي على أثرها شك طارق في لؤلؤ، وقبلها حاول معرفة العلاقة من لؤلؤ إلا أنها أنكر، وانتهت الحلقة بمشهد الفطار بينهم واستدراج طارق لمرورة في الأمور المتعلقة ببدر.

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