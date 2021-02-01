طرح البرومو الأول لمسلسل محمد رمضان «موسى» (فيديو)

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي الأول لمسلسل الفنان محمد رمضان الجديد، الذي يحمل اسم "ملحمة موسى"، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.وظهر محمد رمضان في البرومو وهو يرتدي زيا صعيديا، وبرفقته مجموعة من الرجال يحملون أسلحة نارية.مسلسل "موسى" هو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ ومن تأليف ناصر عبدالرحمن؛ ومن إخراج محمد سلامة، ويشارك فيه كل من عبير صبري وسمية الخشاب ورياض الخولي وآخرين، ويقوم بتصميم وتنفيذ معارك المسلسل عصام الوريث.