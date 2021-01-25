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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد إعادة مسلسل لؤلؤ.. تفاصيل الحلقة 21

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:09 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
نعمات مدحت
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مواعيد إعادة مسلسل لؤلؤ، بعد النجاح الذي حققه العمل الفني منذ بداية عرضه في 27 ديسمبر الماضي 2020، حيث شهدت أحداث حلقاته إقبالا كبير من جانب المشاهدين، وتفاعل معها واتضح ذلك عبر تداول حلقات المسلسل عبر السوشيال ميديا، وجد ردة فعل كبيرة من جانب الجمهور.

واثنى الجمهور على أحداث المسلسل والأزياء التي ترتديها الفنانة مى عمر، والتي تجسد شخصية لؤلؤ الفنانة المغنية الأولى في الوطن العربي، حيث اعتمدت أزياء لفتت نظر الجميع، إضافة إلى أسطول السيارات التي كانت تقوده أثناء عرض الحلقات، إضافة إلى الفيلا التي كانت تعيش فيها، وتداول الجمهور أيضا الأغنيات الجميلة التي كانت تغني أثناء أحداث المسلسل.

مواعيد إعادة مسلسل لؤلؤ على قناة أون

ويرغب الكثير من المشاهدين في معرفة مواعيد إعادة مسلسل لؤلؤ حيث تعرض على قناة on الساعة 7:45 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا، كما يتم عرضه أيضا على  قناة on drama ، في تمام الساعة 10 مساءًا، حيث يعاد الساعة 5 صباحا، وتعرض حلقات المسلسل التي بثت على مدار الأسبوع في أيام الجمعة والسبت.

بينما يعرض المسلسل على mbc العراق، في تمام الساعة 4 عصرَا حيث تتم إعادته مرتين على مدار اليوم بعد عرض الحلقة الأصيلة حيث يذاع في الإعادة في تمام الساعة الثالثة  صباحًا، و المرة الثانية في تمام الثامنة صباحا.

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل لؤلؤ

وبدأت الحلقة 21 من المسلسل من خلال مشهد الزواج وفستان الفرح الذي حضره طارق الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، حيث قام برد لؤلؤ بعد طلاقها، وبث فيديو لايف يقول للجمهور أنه يحبها وسط أجواء موسيقية هادئة بحضور صديقتها مروة ومدير أعمالها مجدي، وأمها الفنانة سلوى عثمان.

بينما شهدت زوجة طارق داليا والتي تجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم ما حدث، وظلت تصرخ مع مامتها وكل الذي يهمها صورتها أمام أصحابها، بينما مات منه بنت نهال و انهالت بالبكاء عليها، وقامت بدفنها في مقابر صديقها في الشركة والذي يحبها.

وعلى الجانب الآخر من أحداث المسلسل قررت الفنانة كاميليا والتي تجسد دورها الفنانة نيرمين الفقي تغيير شكل الاغاني التي تقدمها وتقدم نوعا جديدًا يتماشى مع الجمهور.

وفي مشهد أخر تطلب لؤلؤ من مجدي الذهاب إلى بدر ليخبره ما حدث وفي هذا التوقيت كانت صديقتها مروة عنده يخططا لحدث جديد يخرب حياة لؤلؤ، بينما ومجدي ذاهب إليه ليوضح له ما حدث وجد مروة عنده وانتهت أحداث المسلسل عند هذا المشهد.

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