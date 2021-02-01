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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة التضامن: الانتهاء من تصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث للوزارة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:57 م
نيفين القباج
نيفين القباج
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تضع رفع كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي على رأس أولوياتها، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة، وتصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإداري للدولة، وتمت مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد أو تطوير البنية التحتية لإجمالي 602 وحدة اجتماعية بنسبة 26% من إجمالي الوحدات، بالإضافة إلى 18 إدارة اجتماعية و5 مديريات بتكلفة إجمالية تبلغ 406 ملايين جنيه مصري، وجار استكمال التطوير المؤسسي لمراكز خدمات الوزارة في المحافظات المختلفة.

وأشارت إلى أنه تم استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة، وجار تطوير نظم متابعة مميكنة وفق مؤشرات محددة متوقع الانتهاء منها في يونيو 2021.

وقالت إنه تمت ميكنة 27 مديرية تضامن اجتماعي و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وميكنة 30% من الوحدات الاجتماعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى ميكنة 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه تم تصميم وإجراء الربط الشبكي بين قواعد البيانات المحملة علي خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والتعليم والأزهر ومشيخة الأزهر وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وجار تنفيذ الربط مع العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة، وعلي رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات.

وفيما يتعلق بالتسجيل الإلكتروني، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تمت إتاحة خدمات التسجيل الإلكتروني للحصول على الخدمات المختلفة وتحميل كافة المستندات الرسمية، كما تمت إتاحة كافة التظلمات والشكاوى على الموقع الإلكتروني بما يفصل بين العاملين والمواطنين، ويزيد من نسبة الشفافية والنزاهة، كما تم توفير عدد 3،5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لسهولة التواصل بين الوزارة والمستفيدين من البرنامج.

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