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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيان المشترك للجامعة العربية والمفوضية الإفريقية حول قضايا القارة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:59 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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عُقد اليوم الإثنين الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، تحت الرئاسة المشتركة للأمين العام أحمد أبو الغيط وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة كبار مسئولي الجانبين.

ووفق بيان مشترك صادر عن الأمانة العامة، فقد استعرض أبو الغيط وفقيه مجمل أوجه علاقات التعاون المتميزة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في شتى المجالات والقطاعات ذات الأهمية المشتركة للجانبين، واتفقا على أهمية الاستمرار في تمتين وتطوير هذه العلاقة لخدمة الأهداف العليا المشتركة للمنظمتين.

كما تناول الجانبان المرحلة التي وصلت إليها مسيرة الشراكة العربية الأفريقية وبحثا سبل تعزيز فعالياتها تأسيسًا على الروابط التاريخية وجذور العلاقات الممتدة بين الدول والشعوب العربية والأفريقية، حيث استعرضا الجهود التي بذلت حتى تاريخه في سبيل تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت عام 2016 في مالابو بغينيا الاستوائية، والخطط والبرامج المشتركة التي ترمي إلى دفع النشاط والعمل التكاملي بين الجانبين العربي والأفريقي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي.

وتطلعا إلى انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان مجمل التطورات والقضايا ذات الاهتمام في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، والحاجة إلى تكثيف الجهود العربية والأفريقية المبذولة لتسوية الأزمات ومعالجة التحديات الواقعة في المنطقة.

وبحسب نص البيان، فقد اتفق الجانبان على أهمية تكثيف العمل من أجل مساندة الأطراف في ليبيا على استكمال مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية بكافة جوانبها، ودعم السودان على الإتمام الناجح لعملية انتقاله السياسي، والوقوف مع الصومال لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.

واستعرضا أيضا مجمل الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والحاجة إلى تشجيع جهود التعاون والتكامل وحسن الجوار في المنطقة، إضافة إلى أنهما تبادلا الرؤى في هذا الخصوص حول التطورات على الحدود بين السودان وأثيوبيا، وسير مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وأثيوبيا، وتسوية الخلافات القائمة بين الصومال وكينيا.

وعبر أبو الغيط عن خالص تقديره للموقف الثابت للاتحاد الأفريقي دعمًا للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جهته أكد موسى فقي على ثبات موقف الاتحاد في مناصرة فلسطين والقضية العادلة للشعب الفلسطيني إلى أن ينال حريته وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وختم البيان بالتنويه إلى اتفاق الجانبان على عقد الاجتماع العاشر للتعاون العام بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي خلال عام 2022 في أديس أبابا.

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