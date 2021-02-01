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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:25 م
حريق برج فيصل
حريق برج فيصل
ندى حمدي
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تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في واقعة نشوب حريق في برج سكني بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 14 طابقا، يتضمن كل طابق منها 9 شقق سكنية، وأنه مبنيٌ دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، وأن مالك العقار المقبوض عليه من قبل جهات التحقيق قدم طلبا للتصالح وتم رفضه من قبل الحي.

وحسب التحريات والتحقيقات، فإن الحريق نشب في البدروم والطابق الأرضي، وهما عبارة عن مخازن أحذية «كوتشي»، مملوكة لصاحب العقار المتحفظ عليه لمناقشته حول ملابسات الواقعة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وذلك بعد مناقشة صاحب العقار الذى أكد في محضر الشرطة أنه قبل الحريق بـ3 أيام حدثت مشكلة في لوحات الكهرباء بالمخزن وتم إصلاحها، إلى أن فوجئ بنشوب الحريق.

وأفادت تحريات المباحث ومناقشة صاحب العقار ومالك المخزن بأن أسباب اشتعال النيران على مدار 3 أيام متواصلة هى المادة التي تستخدم في الكاوتش الخاصة بالأحذية، وأن البدورم ليس به أي فتحات تهوية تساعد القوات على عمليات الإطفاء، وأن الحريق تسبب في سقوط سقف المخزن وتآكل جدران العقار، وتم تشكيل لجنة هندسية بمعرفة المحافظة بالتنسيق مع النيابة العامة لإعداد تقرير، ولمعرفة ما إذا كان الحريق قد أثر على العقار والأعمدة الخاصة به.

وعن الموقف الفني لصلاحية العقار، فقد رجح التقرير أن تكون الإزالة هي القرار الأنسب، خصوصا أن النيران ظلت مشتعلة حول جدران العقار والأعمدة لنحو 3 أيام، وتسبب الحريق في وقوع تكدس مرورى على مدار الـ48 ساعة الماضية، ولا يزال التكدس موجودا أعلى الطريق الدائري، وفي شارعي فيصل والهرم.

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