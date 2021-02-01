خريطة المكاتب الأسرية.. 162 على مستوى الجمهورية ومحافظة بدون

تعد مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، إحدى الأجهزة الإجتماعية التي أنشأتها وزارة التضامن الإجتماعى وتعهد بإدارته إلى جمعية أو مؤسسة خاصة مشهرة طبقا للقانون رقم (32) لسنة 1964 ويقع تحت إشراف ورقابة التضامن الإجتماعى.وتشير أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد المكاتب الأسرية على مستوى الجمهورية يبلغ 162 مكتبا، ويتركز العدد الأكبر من المكاتب الأسرية بمحافظات الدقهلية بعدد 16 مكتبا، يليها القاهرة والمنيا والشرقية بعدد 11 مكتبا بكل منهم، ثم محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بعدد 10 مكاتب، بنى سويف وأسيوط والغربية 9 مكاتب بكل منهم.كما يبلغ عدد المكاتب الأسرية بمحافظة المنوفية بعدد 8 مكاتب، القليوبية 7 مكاتب، الإسكندرية 6 مكاتب، بينما يتذيل القائمة محافظات جنوب سيناء ومطروح والفيوم بعدد مكتب واحد بكل منهما، ولم تسجل محافظة الإسماعيلية مكاتب أسرية.