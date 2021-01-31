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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية: أكشاك «السيد البدوي» لن تؤثر على الشكل الجمالي للمسجد

الأحد 31/يناير/2021 - 01:29 م
طارق رحمى
طارق رحمى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن الأكشاك الجاري إنشاؤها في الجهة اليسرى من مسجد السيد البدوى بطنطا ضمن عمليات تطوير الميدان، لن تؤثر على رؤية المسجد، وستساهم في القضاء على مشكلة الباعة الجائلين، لافتًا إلى أن الهدف من التطوير هو إضفاء الشكل الجمالي على محيط المسجد الذي يعد المعلم السياحي الأول في المحافظة.

ودعى المحافظ، مواطني المدينة ومحبي آل البيت للانتظار حتي يتم الانتهاء من التطوير وعدم التسرع وفي نهاية الأعمال سيتأكد الجميع أنها تمت عليّ خير ما يرام، وأن الشكل الجمالي مُكمل لعملية التطوير دون المساس بأي ثوابت ودون أن يكون شيئ على حساب آخر.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تطوير كورنيش طنطا بطول ترعة القاصد، بدايةً من كوبري جيهان بمنطقة الاستاد حتى كوبري فاروق على مراحل، تم الانتهاء من مرحلتين، وجار الانتهاء من الثالثة والبدأ في المرحلة الرابعة والأخيرة بداية من سكة المحلة وحتي كوبري فاروق.

جدير بالذكر، أن مشروع تطوير ميدان المحطة، السيد البدوي، وشارع الإسكندرية، وكورنيش طنطا، من المقرر الانتهاء منها خلال شهر فبراير، وتطوير ميدان المحطة بإجمالي تكلفة 9 ملايين جنيه، حيث تم دهان واجهة المحطة وتركيب الانترلوك داخل ساحتها، بالإضافة إلى تركيب أكشاك خشبية بشكل جمالي بدلًا من السابقة، وجار طلاء وجهات المباني المطلة على الميدان وتطوير الجزيرة، ثم البدء في أعمال الرصف، وأعمال تطوير شارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث تم توسعة الشارع البالغ عرضة 24 مترا، ليصبح 6 حارات بدلًا من 4 حارات، وجار طلاء وتوحيد كافة واجهات المحال التجارية وكسوتها بالرخام.

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