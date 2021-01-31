حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 31 يناير 2021
الأحد 31/يناير/2021 - 09:45 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:
مهنيا: تحتاج تنظيم وقتك والتركيز في عملك أكثر، وقلل من عصبيتك الزائدة حتى لا ينفر من حولك منك.
عاطفيا: تتعرض لنغزة دائمة في قلبك بسبب خوفك من القادم في علاقتك مع الشريك، فالطريق ليس واضح أمامك، تخاف أن تخسر حبه وهو أكبر داعم لك.
صحيا: تحتاج للذهاب إلى الطبيب لتطمئن على صحتك التي أهملتها بسبب انشغالك في أمور حياتك.
مهنيا: تحتاج تنظيم وقتك والتركيز في عملك أكثر، وقلل من عصبيتك الزائدة حتى لا ينفر من حولك منك.
عاطفيا: تتعرض لنغزة دائمة في قلبك بسبب خوفك من القادم في علاقتك مع الشريك، فالطريق ليس واضح أمامك، تخاف أن تخسر حبه وهو أكبر داعم لك.
صحيا: تحتاج للذهاب إلى الطبيب لتطمئن على صحتك التي أهملتها بسبب انشغالك في أمور حياتك.