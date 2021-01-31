حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 31 يناير 2021
الأحد 31/يناير/2021 - 09:43 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:
مهنيا: تواجه بعض العقبات أو المشاكل في عملك والتي تحتاج منك إلى المرونة أكثر مع زملائك ومن حولك حتى تمر في سلام.
عاطفيا: مشاعرك تحركك في الاتجاه الخاطئ، احرص على خلق التوازن بين قلبك وعقلك في أمورك العاطفية.
صحيا: اخرج للطبيعه لتستمتع بأجواء الشتاء الساحرة ولكن احذر من نوبات البرد المتكررة.
مهنيا: تواجه بعض العقبات أو المشاكل في عملك والتي تحتاج منك إلى المرونة أكثر مع زملائك ومن حولك حتى تمر في سلام.
عاطفيا: مشاعرك تحركك في الاتجاه الخاطئ، احرص على خلق التوازن بين قلبك وعقلك في أمورك العاطفية.
صحيا: اخرج للطبيعه لتستمتع بأجواء الشتاء الساحرة ولكن احذر من نوبات البرد المتكررة.