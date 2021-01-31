حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 31 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: القلق والتوتر لن يؤديان إلى شئ مفيد، تحتاج إلى الهدوء حتى تستطيع أن تفكر جيدا للتخلص من الوضع السئ الذي تمر به هذه الفترة.عاطفيا: الفترة القادمة سوف تكون أكثر استقرارا مع الشريك، فلا تعامله بالإهمال والغموض وعبر عن مشاعرك له بوضوح.صحيا: لا تهمل في تناول أدويتك بانتظام حتى تستقر أوضاعك الصحية بشكل أفضل.