اليونان: العقوبات على تركيا ما زالت احتمالاً قائمًا رغم المحادثات
السبت 30/يناير/2021 - 06:21 م
محمد عمرطباعة
أكد وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، اليوم السبت، أن المحادثات الاستكشافية مع تركيا ليست مفاوضات وليس لها موعد محدد.
وقال وزير خارجية اليونان في تصريحات مساء اليوم إن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالا قائما وفق قناة العربية.
وأضاف: "هدفنا ليس معاقبة تركيا ونأمل أن تتصرف كدولة تحترم الجوار".
وشدد وزير خارجية اليونان على أن من حق أثينا توسيع مياهها الإقليمية كلما كان ذلك ضروريا.
وتجري تركيا واليونان محادثات استكشافية منذ أيام لحل الخلافات بين البلدين خاصة المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.
وقال وزير خارجية اليونان في تصريحات مساء اليوم إن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالا قائما وفق قناة العربية.
وأضاف: "هدفنا ليس معاقبة تركيا ونأمل أن تتصرف كدولة تحترم الجوار".
وشدد وزير خارجية اليونان على أن من حق أثينا توسيع مياهها الإقليمية كلما كان ذلك ضروريا.
وتجري تركيا واليونان محادثات استكشافية منذ أيام لحل الخلافات بين البلدين خاصة المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.