اليونان: العقوبات على تركيا ما زالت احتمالاً قائمًا رغم المحادثات

أكد ‏وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، اليوم السبت، أن المحادثات الاستكشافية مع تركيا ليست مفاوضات وليس لها موعد محدد‏.وقال وزير خارجية اليونان في تصريحات مساء اليوم إن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالا قائما وفق قناة العربية.وأضاف: "هدفنا ليس معاقبة تركيا ونأمل أن تتصرف كدولة تحترم الجوار".وشدد ‏وزير خارجية اليونان على أن من حق أثينا توسيع مياهها الإقليمية كلما كان ذلك ضروريا.وتجري تركيا واليونان محادثات استكشافية منذ أيام لحل الخلافات بين البلدين خاصة المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.