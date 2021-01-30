مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على ON والإعادة وقصته

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on





مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on تأتي مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on في أوقات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، حتى تتيح للجمهور المصري والعربي أن يشاهدوا العمل بشكل متواصل وفي أوقات فراغهم، خاصة أنه مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل حقق نجاحا كبيرا، وهو ما دفع البعض للبحث عن تفاصيل الإعادة بمواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on.

وكشفت الجهة المنتجة، عن أن مسلسل لؤلؤ على on مواعيد عرضه الأولى في الثامنة إلا ربعًا، بينما تتم إعادته في الثانية صباحًا والواحدة ظهرا بشكل مستمر، إضافة إلى ذلك يتم عرض العمل عبر قناة أون دراما ON Drama الساعة العاشرة مساءً، إضافة إلى عرضه على نفس القناة في إعادة في الخامسة صباحا والثالثة عصرا.



المسلسل من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وتحت إشراف المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويشارك في بطولته كلٌ من إدوارد وهدير عبدالناصر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وآخرون.



كما يعرض مسلسل لؤلؤ يوميًا من الأحد إلى الخميس بتوقيت مصر +2 توقيت جرينتش في الساعة الرابعة مساءً والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة مساءً، وذلك عبر قناة إم بي سي.



قصة مسلسل لؤلؤ وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" خلال 45 حلقة حول مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر، وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية، وتنطلق القصة من لحظة عودة لؤلؤ الفنانة الشهيرة إلى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية.

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تستمر الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر، في عرض مسلسلهما لؤلؤ، الذي حقق نجاحا كبيرا، وذلك منذ عرض الحلقات الأولى منه، ويظل عدد كبير من متابعي العمل يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on، وهي القناة التي تعرض المسلسل حصريًا عبر شاشتها.