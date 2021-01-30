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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

على راسهم بي ان سبورت.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 11:22 ص
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
شيماء حسين
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يدير الكثير من عشاق الدائرة المستديرة ومحبي كرة القدم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية حيث تقام خلال شهر فبراير المقبل، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة وأبرز الفرق المشاركة في البطولة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية

يسارع الملايين من عشاق الدائرة المستديرة بالبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباريات مونديال الأندية التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى والدحيل القطري

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية beIN Sports نقل مباراة الأهلى والدحيل القطري عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.. لمعرفة التردد اضط هنا.

حيث تنقل قناة TV سبورت البولندي عبر القمر الصناعي هوت بيرد على التردد 10834 استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 وتنقل قناة ميديايست الإيطالية عبر القمر الصناعي هوت بيرد تردد 11432 واستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 بينما تنقل قناة بي إن بي البلغارية عبر القمر الصناعي هيلاس سات بتردد 12565 واستقطاب عمودي ومعدل ترميز 29900.

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021

يتنافس على بطولة كأس العالم للأندية 7 فرق من 6 قارات مختلفة وهم النادي الأهلي المصري والدحيل القطري وبايرن ميونيخ الألماني ونادي تيجريس ونادي سانتوس ونادي أولسان هيونداي حيث كان من المقرر إنعقادها في ديسمبر 2020 ولكن تم تأجيلها إلى شهر فبراير المقبل بسبب جائحة كورونا الذي تنتشر بسرعة فائقة وحصدت ملايين من أرواح المواطنين بمختلف دول العالم.

معلومات عن بطولة العالم للأندية

يمكن لمحبي الرياضية من عشاق الدائرة المستديرة من الجمهور المصري ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية التي تعد بطولة دولية تم استحداثها عام 2000 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ليشارك فيها أبطال الاتحادات القارية لتحديد أقوى نادي في العالم كل سنة.

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