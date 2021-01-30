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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد الطوخي يتعاون مع على الحجار في «وأسيبك ليه؟»

السبت 30/يناير/2021 - 05:05 م
المطرب والملحن محمد
المطرب والملحن محمد الطوخي
دعاء عبد المقصود
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أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي عن سعادته البالغة بمشاركته في ألبوم الفنان الكبير علي الحجار "لو عايز" بأغنية تحمل عنوان "وأسيبك ليه" والتي تم طرحها أمس على قناة يوتيوب.

أضاف الطوخي، في تصريحات السبت، أنه على الرغم من صداقته مع النجم علي الحجار، فإن هذه الأغنية تعد التعامل الأول بينهما، وهى كلمات محمد جلال وتوزيع مادو، لافتًا إلى أنه انتهى أيضًا من تلحين أغنية ثانية للحجار تحمل عنوان "الحواديت"، ومن المقرر أن تكون ضمن ألبومه القادم وهى كلمات وائل هلال وتوزيع حمادة الموجي.

من ناحيته، نشر الطوخي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لينك الأغنية، وعلّق عليها قائلًا: "أول أعمالي في 2021 من ألبوم المطرب الكبير علي الحجار "وأسيبك ليه" كلمات محمد جلال، ألحان محمد الطوخي، توزيع مادو، ميكساج محمود عزت، جيتار مصطفي أصلان، بيز جيتار أحمد رجب، وقانون مصطفي عبد الخالق، وصولوهات محمود شاهي.

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