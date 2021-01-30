رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر سورية تنفي ما تردد عن انفجارات في البوكمال بريف دير الزور

السبت 30/يناير/2021 - 04:23 م
انفجارات في البوكمال
انفجارات في البوكمال
ا ش ا
طباعة
نفت مصادر رسمية سورية ما تردد عن انفجارات في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، بريف دير الزور.

وذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن المصادر قولها: "إنه لا صحة لما تداولته بعض القنوات عن انفجارات في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور".

وكان عدد من وسائل الأخبار وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتحدث عن انفجارات عنيفة تضرب مناطق النفوذ الإيراني في تلك المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد انفجارات في منطقة العباس التابعة للبوكمال، وتوجد فيها قوات إيرانية، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وشهدت المنطقة قبل نحو أسبوعين انفجارات وصفت بالعنيفة، منها ما كان ناجما عن غارات بطائرات إسرائيلية.. حسب بيان للجيش السوري، قال فيه: "إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال".

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

السيد نجم: فى النهاية للكتابة عادات تخص الكاتب وحده

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

شيماء أحمد: الكتابة بخط اليد تعني أن تلمس روح ما كُتب عن قرب

أحمد فضل شبلول: المخطوطات الأولى ما هي إلا بروفة للكتابة