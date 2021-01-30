المرصد السوري: انفجارات عنيفة تضرب المناطق الإيرانية في ريف البوكمال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الإيرانية بريف البوكمال، شرقي دير الزور، بشرق سوريا.وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان اليوم، إن الانفجارات سمعت تحديدا في منطقة العباس التابعة للبوكمال التي توجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها.ووفق المرصد، لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.