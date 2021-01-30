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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس المتهمين بمحاولة اغتصاب ممثلة بحدائق أكتوبر

السبت 30/يناير/2021 - 12:11 م
حبس متهمين
حبس متهمين
ندي حمدي
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم السبت، استمرار حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة عمال بشركة غاز ومحاولة التعدي جنسيا على ممثلة وسرقتها.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من فنانة تدعي " ع. ال" تتهم 3 أشخاص مجهولين بسرقة 65 ألف جنية ومحاولة اغتصابها، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد على لسان المجني عليها

وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تبين من خلالها أن المتهمين هم سمسار عقارات" وشقيقه وآخر؛ ونظرا لعلمهم بأن هذه الممثلة تقيم بمفردها وكذا ميسورة الحال، فقد قرروا سرقتها ويوم الواقعة انتحلوا صفة عمال تابعين لشركة الغاز وتسللوا إلى شقتها وبمجرد أن فتحت لهم قاموا بدفعها وسرقوا منها مبلغ مالي وحاولوا الإعتداء عليها جنسيا ولكنها قاومتهم.

وقامت المجني عليها بالإستنجاد بالجيران وعلي الفور تم إبلاغ الشرطة وتم تتبع خط سير الجناة وضبطهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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