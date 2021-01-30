هيدي كرم بفستان زفاف في أحدث إطلالة لها (صور)

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها أحدث إطلالة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، وهى ترتدي فستان الزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين.وتألقت هيدي كرم بارتداء فستان زفاف أوف وايت، مكشوف الأكمام، مزين بالفصوص اللامعة والتطريزات بطول الفستان، أبرز جمالها، ونسقت معه طرحة بيضاء طويلة لتناسب الفستان.ولم تتكلف هيدي بوضع المكياج، بل جاء مكياجها ناعم، حيث اختارت وضع حمرة الشفاة الوردية، لتبدو أكثر إشراقا وطبيعية.وعلقت هيدى كرم على إطلالاتها هذه قائلة: "من كواليس مسلسل لؤلؤ"، إذ تشارك هيدي كرم، في مسلسل "لؤلؤ"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.ومسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة الفنانة مي عمر، ويشاركها البطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم.